Arbitrage : «C'est devenu une joke»

Le travail des officiels depuis le début de la série opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights de Vegas fait grandement jaser et ce, partout à travers l'Amérique du Nord.

Tant à Montréal que dans le reste du Canada et même aux États-Unis, c'est le sujet de conversation principal alors que ça ne devrait pas l'être.

«C'est devenu une joke, a admis Louis Jean, qui a lui-même été arbitre dans le passé, lors de l'émission JiC. Tu ne peux pas défendre le travail des officiels avec ce que l'on a vu hier (dimanche).

«C'est embarrassant, c'est un nivellement vers le bas. On favorise le niveau de jeu des septièmes défenseurs et treizièmes attaquants plutôt que des vedettes et je trouve ça désolant.»

Même son de cloche du côté de Renaud Lavoie, qui en avait d'ailleurs assez lors d'un segment avec Stéphane Auger.

«Ça manque de crédibilité, a-t-il martelé. On joue avec les résultats d'une rencontre et ça, je trouve ça déplorable au plus haut point.

Voyez les commentaires de Renaud Lavoie et de Louis Jean dans les vidéos ci-dessus et ci-dessous.