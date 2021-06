Une fin de match absolument spectaculaire des Yankees

Pour la troisième fois de la saison, les Yankees ont réussi un triple-jeu, cette fois en début de neuvième manche, pour vaincre les Athletics d’Oakland au compte de 2 à 1, dimanche, à New York.

L’exploit est vraiment peu commun, d’autant plus qu’il a mis fin au match. Le 727e triple-jeu de l’histoire des ligues majeures – tel que comptabilisé par le site Baseball Reference – a été le fruit d’un roulant frappé par Sean Murphy face au releveur Aroldis Chapman, qui venait d’accorder des buts sur balles consécutifs à Jed Lowrie et Tony Kemp. Le joueur de troisième but Gio Urshela a saisi la balle avant de toucher le coussin près de lui et de décocher un relais au deuxième but. DJ LeMahieu l’a saisi pour ensuite retirer le frappeur en lançant au premier but.

Le dernier triple-jeu terminant une rencontre avant celui-ci avait été l’œuvre d’Eric Bruntlett le 23 août 2009. À l’époque avec les Phillies de Philadelphie, le joueur de deuxième coussin avait sauvé l’artilleur Brad Lidge sur une balle cognée par Jeff Francoeur. Précédemment, les Expos de Montréal avaient accompli un fait d’armes semblable : le 8 septembre 1991 au Stade olympique, Chris Sabo, des Reds de Cincinnati, s’était compromis dans un triple-jeu en cognant une balle au troisième but face au releveur Barry Jones, les Amours s’assurant une victoire de 4 à 2.

Pour revenir aux Yankees, trois coups sûrs seulement ont été suffisants pour défaire une deuxième fois d’affilée les Athletics. Avec un retard d’un point en fin de sixième manche, le receveur Gary Sanchez a réussi un double envoyant au marbre Clint Frazier et Aaron Judge. Le reste du match a été l’affaire des lanceurs de l’équipe locale. Le partant Jordan Montgomery a limité l’adversaire à un point en cinq manches et un tiers, son seul faux pas étant le circuit en solo de Matt Olson durant le premier tour au bâton.

C’est toutefois Jonathan Loaisiga (7-2) qui a été crédité du gain après avoir blanchi ses rivaux pendant une manche et deux tiers. Chapman a effectué son 16e sauvetage de l’année. Malgré 11 retraits sur des prises en cinq manches et un tiers, Sean Manaea (6-3) a encaissé la défaite.

Jeudi, la formation new-yorkaise avait réussi un triple-jeu aux dépens des Blue Jays de Toronto, après avoir joué le même tour aux White Sox de Chicago le 21 mai. Il s’agissait du cinquième exploit du genre dans les grandes ligues cette année.