La chasse aux sorcières est ouverte

Au cours de la dernière semaine, le baseball majeur a décidé de serrer la vis aux lanceurs. À compter de lundi prochain, un lanceur pourra être expulsé et suspendu pour 10 jours s’il utilise des substances collantes pour améliorer sa prise sur la balle.

Depuis le début de la saison, les lanceurs s’amusent comme des petits fous avec les frappeurs. On a déjà assisté à six matchs sans point ni coup sûr. Et on ne parle pas des moyennes au bâton alors que seulement 13 joueurs frappent pour ,300 ou mieux.

Les dirigeants du baseball majeur cherchaient des raisons pour expliquer cette domination des artilleurs. Tout d’abord, pour les néophytes, il faut expliquer que les balles du MLB sont tellement tressées serré que les lanceurs ne peuvent presque pas utiliser les coutures.

Grâce à une enquête de deux mois, les dirigeants du baseball majeur ont découvert que plusieurs d’entre eux utilisaient une substance qui améliorait leurs lancers. Ils étaient capables d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure rotation sur les lancers à effets.

Certains utilisaient un mélange de crème solaire et de résine et d’autres prenaient du Spider Tack (sorte de colle industrielle). Ce dernier produit était le plus populaire dans le baseball majeur.

Ça leur donnait un avantage marqué. Rob Manfred et ses lieutenants ont décidé d’y aller pour le régime sec. Les lanceurs n’ont plus le droit de mettre quoi que ce soit sur la balle sous peine d’obtenir une sanction automatique.

Des plaintes

Ce qui est particulier, c’est que le baseball majeur savait depuis plusieurs saisons que les lanceurs mettaient un produit sur la balle pour améliorer leur prise.

Ils ont seulement décidé d’agir cette année. Pourquoi? Le circuit se dirigeait tout droit vers un autre scandale qui aurait fait mal à son image auprès des amateurs. De plus, la domination des lanceurs faisait mal à son produit.

Encore une fois, Manfred a sauvé les apparences. Il ne voulait pas se retrouver avec une autre patate chaude entre les mains.

Depuis l’annonce du resserrement du règlement, certains lanceurs ont fait savoir leur mécontentement. Mardi soir, le lanceur des Rays Tyler Glasnow a fait une sortie en règle.

Lors de son départ effectué sans l’utilisation d’une substance, le droitier s’est blessé au coude droit.

«Je suis sûr à 100 % que ç’a contribué à ma blessure, a-t-il affirmé. Mon plus grand rêve est de gagner un Cy-Young et d’aller au match des étoiles. Maintenant, c’est terminé. Je dois tenter de me rétablir afin d’être prêt pour les séries. C’est très frustrant.»

Cole veut un dialogue

L’as des Yankees Gerrit Cole a aussi connu des difficultés avec sa prise sur la balle, mercredi, lors de son départ.

«C’est difficile d’agripper la balle, a-t-il déclaré. C’est une des raisons pour lesquelles tous les joueurs sur le terrain ou presque avaient quelque chose pour les aider à avoir un contrôle sur la balle.»

«Nous sommes alignés avec le commissaire sur plusieurs aspects de cette question. Il devrait nous parler et travailler de concert avec nous. On sait qu’il a le dernier mot. Par contre, on a vécu pendant tellement longtemps dans une zone grise à ce niveau. Je ne voudrais pas voir des joueurs être blessés ou de voir des tirs à la hauteur de la tête des frappeurs surtout si le vent est de la partie.»

L’opinion de Cole n’est pas mauvaise. Par contre, la domination des lanceurs était rendue nuisible à la qualité du spectacle. Il faut simplement que les joueurs et les dirigeants trouvent un compromis. Et ça, ce n’est jamais simple dans le baseball majeur.