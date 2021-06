EN DIRECT | Points de presse du CH

L'entraîneur-chef des Canadiens Dominique Ducharme s'adresse aux journalistes, dimanche matin, deux jours après un résultat positif à la COVID-19.

«C'était une grosse surprise. Je ne m'y attendais pas», a-t-il laissé entendre, lui qui est asymptomatique.

«Je n'ai pas eu de symptômes, a assuré le pilote de Joliette, qui dit être en contact avec ses joueurs et ses adjoints au quotidien. On sait ce que c'est, l'isolement. À Vegas, on ne pouvait même pas sortir à l'extérieur. C'est de la malchance.»

Plus tard, en anglais, Ducharme a dit avoir hâte de réintégrer la bulle du CH : «Je veux revenir le plus vite possible»

Pendant ce temps, Ducharme dit avoir confiance en Luke Richardson, qui a pris les commandes en son absence.

«Tu veux un gars comme ça de ton côté. Il est une personne vraie et un bon coéquipier.»

Il ignore pour l'instant combien de jours il devra demeurer confiné chez lui. Il attend la confirmation à cet effet.

Les vétérans Corey Perry et Ben Chiarot prendront la parole par la suite.

Voyez ces points de presse en direct, ci-dessus.