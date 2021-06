Un Canadien en tête de l’Omnium des États-Unis

Le golfeur canadien Mackenzie Hughes a pris la tête de l’Omnium des États-Unis après trois rondes, ayant remis une carte de 68 (-3), samedi, à San Diego en Californie.

Le nouveau meneur est accompagné au premier échelon par le Sud-Africain Louis Oosthuizen et l’Américain Russell Henley, qui ont joué respectivement 70 (-1) et la normale de 71.

Ayant frappé la balle 208 (-5) fois lors de ce tournoi, ils revendiquent deux coups d’avance sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Américain et champion en titre Bryson DeChambeau.

Hughes pourrait devenir le premier Canadien de l’histoire à remporter l’Omnium des États-Unis, qui a vu le jour en 1895.

L’Ontarien de 30 ans a débuté sa ronde avec deux bogueys et un oiselet sur le neuf d’aller. La deuxième moitié de son parcours a été beaucoup plus réussie, lui qui a ajouté deux oiselets et un aigle à sa récolte.

Richard Bland, qui s’était étonnamment hissé en tête du classement vendredi, a connu des difficultés et a chuté de 20 échelons. L’Anglais a joué 77 (+6) et est désormais à égalité avec la normale et à cinq coups des meneurs.

Seul autre Canadien toujours en lice, Adam Hadwin a aussi perdu des plumes en vertu de sa carte de 75 (+4). Au 41e rang avec plusieurs autres golfeurs, il est à neuf frappes du sommet.