Retraite anticipée pour un joueur des Penguins

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Zach Trotman a annoncé samedi sa retraite du hockey professionnel à 30 ans, lui dont le corps n’arrive plus à suivre.

Sur les réseaux sociaux, celui qui a joué 91 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) s’est dit prêt à attaquer un nouveau chapitre de sa vie, après avoir consacré les 26 dernières années à son sport en tant que joueur.

«Nous avons tous notre date d’expiration et malheureusement, mon corps ne peut plus prendre les coups. En ce moment, c’est dur de voir le positif, mais je ne tiendrai jamais pour acquis les compétences de la vie, les souvenirs, les coéquipiers, les entraîneurs et le simple plaisir que j’ai tiré de cette épopée», a commenté l’Américain.

Repêché par les Bruins de Boston en septième ronde (210e au total) en 2010, l’arrière a passé sept saisons avec l’organisation, partageant son temps entre la LNH et la Ligue américaine.

Il était un membre des Penguins depuis la saison 2017-2018, passant la quasi-entièreté des deux plus récentes campagnes avec le club-école de Wilkes-Barre/Scranton. En 2021-2021, Trotman a amassé deux mentions d’aide en huit rencontres dans la Ligue américaine. Une opération au genou l’a toutefois ralenti.