«Le meilleur moment de ma vie» -Carey Price

Carey Price a une fois de plus démontrer, vendredi, qu’il appartenait à l’élite de la Ligue nationale de hockey.

Le gardien de but des Canadiens de Montréal a réalisé des petits miracles et a repoussé 43 tirs pour permettre aux siens de voler un match crucial. Le CH n’est plus qu’à deux victoires d’accéder à la grande finale.

Alors que plusieurs pourraient crouler sous une telle pression, le joueur vedette semble apprécier ce genre de trucs.

«C’est une expérience amusante. C’est le meilleur moment de ma vie», a lancé Carey Price en entrevue sur les ondes de TVA Sports.

Bien des experts ne peuvent s’empêcher de comparer les séries éliminatoires du Tricolore à celui de 1993. Chose certaine, Carey Price est convaincu que leur équipe est un groupe spécial.

«Absolument. Toute l’année nous avons été en mesure de bien répondre et de faire face aux défis.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.