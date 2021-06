Formule E : Doublé Audi à Puebla

Le Brésilien Lucas di Grassi a remporté le E-Prix de Puebla, au Mexique, devançant sur le podium son coéquipier chez l’écurie Audi, l’Allemand René Rast, samedi.

Di Grassi, un ancien champion du monde de la discipline, connait beaucoup de difficultés cette saison, mais cette victoire lors de la huitième manche lui enlèvera certainement un poids sur les épaules. Parti huitième, il a terminé seulement une demi-seconde devant Rast.

Edoardo Morata (Rokit Venturi Racing) a pris la troisième position.

La course a été notamment marquée par un contact entre les deux meneurs au classement général avant la course, les Néerlandais Robin Frijns (Envison Virgin Racing) et Nyck de Vries (Mercedes). Seul le second a été en mesure de ramener des points (2).

Les pilotes batailleront à nouveau sur le circuit de Puebla dimanche.