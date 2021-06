Les Yankees se frottent à plus fort qu’eux

La courte série de succès des Yankees s’est arrêtée à trois victoires, vendredi à New York, puisque les Athletics d’Oakland ont eu le dessus au compte de 5 à 3.

Les Yankees avaient pourtant balayé leur série contre les Blue Jays de Toronto avant d’accueillir leurs rivaux de la Californie. Ces derniers ont signé une septième victoire consécutive.

L’équipe locale détenait une avance de 3 à 2 quand Tony Kemp a étiré les bras pour rectifier la situation, au moment où Matt Chapman et Sean Murphy étaient sur les sentiers.

Les A’s avaient aussi entamé le match avec une longue balle en solo, gracieuseté de Matt Olson. Mark Canha a produit l’autre point des victorieux, sur un simple au troisième tour au bâton des siens.

Les Bombardiers du Bronx ont aussi répliqué en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain. DJ LeMahieu a d’abord ajouté deux points au tableau pour les siens, en troisième manche. Deux tours au bâton plus tard, Rougned Odor a réalisé l’exploit en solo.

L’artilleur partant des visiteurs, James Kaprielian (4-1), a fait mordre la poussière à sept frappeurs adverses, en cinq manches et deux tiers de travail. Il est celui qui a signé la victoire malgré qu’il ait accordé les trois points adverses, en autant de coups sûrs.

Les Pirates évitent le désastre

En avance par 10 points après six manches, les Pirates ont bien failli se faire jouer un bien vilain tour, dans leur domicile à Pittsburgh, mais ils ont finalement résisté à la poussée des Indians de Cleveland pour l’emporter 11 à 10.

En septième manche, les Indians ont retranché six points à l’avance de leurs rivaux, entre autres grâce à un grand chelem de Cesar Hernandez. À leur tour au bâton suivant, les Indians ont inscrit trois points d’un seul élan, celui de Rene Rivera. Avec les buts remplis, le receveur a cogné un simple, mais il a quand même été en mesure de vider les sentiers avec l’aide d’un mauvais relais du voltigeur Bryan Reynolds.

Du côté des Pirates, sept frappeurs ont produit au moins un point. Ke’Bryan Hayes a été le plus productif, grâce à un double de trois points en sixième manche.

Malgré le pointage élevé, le lanceur partant des Pirates Chad Kuhl a connu une sortie respectable pour signer son premier gain de la saison. En six manches de travail, il a seulement accordé un point, sur quatre coups sûrs et un but sur balles. Kuhl (1-4) a aussi passé quatre adversaires dans la mitaine.