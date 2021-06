«Est-ce qu'on peut juste appliquer les $%#&% de règlements?»

La question du travail des arbitres lors du deuxième match de la série Canadiens-Golden Knights a soulevé les passions, jeudi soir, à «Dave Morissette en direct».

Les patineurs zébrés ont eu le sifflet bien tranquille, mercredi soir, lorsque le CH l’a emporté 3-2 pour créer l’égalité 1-1 dans la série. Seul le Tricolore a été puni, à deux reprises. Les Knights, eux, ont été exonérés durant chacune des 60 minutes de la rencontre.

L’entraîneur des Canadiens, Dominique Ducharme, a ironisé sur le jeu «très propre» des Golden Knights pour exprimer son scepticisme par rapport au travail des arbitres.

À «DMD», on a été plus cru.

«Que tu ne décernes aucune punition, ça ne se peut pas», a indiqué Éric Fichaud, alors que des images de quelques infractions potentielles des Golden Knights passaient à l’écran.

«Les arbitres ont manqué des choses parfois épouvantables depuis le début des séries, a ajouté Mike Bossy. C'est très, très compliqué pour eux en ce moment. On dirait que plus on leur met de la pression, moins ils en donnent parce qu'ils ne veulent pas changer l'allure du match.»

D’ailleurs, ce désir de «ne pas changer l’allure du match» était probablement derrière le choix de ne pas punir William Karlsson en fin de rencontre même si ce dernier venait d’aplatir le défenseur du CH Joel Edmundson face première dans la baie vitrée, a expliqué l’ancien numéro 22.

Et c’est ce qui a fait réagir l’ancien gardien Jean-Sébastien Giguère.

«Ils ne veulent pas influencer le match, mais en ne donnant pas la punition, c'est là que tu l'influences, a-t-il pesté. Je ne comprends pas! Il y a des règlements, est-ce qu'on peut juste appliquer les (juron) de règlements pour que la meilleure équipe puisse gagner?»

«Ça m'enrage quand les arbitres ne veulent pas influencer le match, c'est ridicule», a-t-il laissé tomber.

Plus pondéré, Louis Domingue a avancé que le CH était davantage puni parce que les Golden Knights ont largement la possession de la rondelle depuis le début de cette série.

Voyez la discussion en entier en vidéo principale.