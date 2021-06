Ducharme lance une pointe aux officiels (et aux Golden Knights)

Les jeux sont loin d’être faits. La série opposant le Canadien et les Golden Knights s’est transformée en un trois de cinq. Néanmoins, il y un bail que le Tricolore ne s’est pas retrouvé dans pareille position aussi loin dans les séries éliminatoires.

Lors de ses deux dernières présences en finale d’association, en 2010 et 2014, les Montréalais s’étaient inclinés lors des deux premiers matchs avant de finalement s’inscrire au tableau des victoires.

Ci-dessus, voyez le point de presse intégral de Dominique Ducharme au lendemain du match no 2.

«On voulait repartir d’ici avec une égalité de 1 à 1. C’est fait. On est en bonne position, mais il y a encore du travail à faire. Maintenant, on s’en vient chez nous», a indiqué Dominique Ducharme, au lendemain du gain de 3 à 2 de sa troupe.

Cette victoire à Las Vegas n’est pas banale. Les Golden Knights affichent le meilleur dossier à domicile depuis le début des séries. Avant ce revers, ils avaient remporté six de leurs huit matchs à domicile. En saison régulière, ils avaient également très bien fait avec un dossier de 21-5-2.

«Venir chercher une victoire ici, contre une équipe qui joue bien à la maison cette année, avec un building plein, ça prouve qu’on mérite d’être ici et qu’on est ici pour gagner», a ajouté l’entraîneur du Canadien.

Du hockey propre?

Le Centre Bell pourra élargir sa capacité d’accueil à 3500 partisans pour les troisième et quatrième matchs. On est loin des 18 000 spectateurs entassés dans le T-Mobile Arena, mais il faudra faire avec.

«On aimerait avoir le building plein, mais on comprend que la réalité n’est pas la même», a reconnu l’entraîneur du Canadien.

C’est bien beau les partisans, mais si le Canadien venait à s’incliner, il est à espérer qu’on ne se servira pas de cette situation comme excuse.

D’ailleurs, Ducharme est persuadé que son équipe peut faire encore mieux que ce qu’elle a démontré au cours des deux premiers matchs.

«C’était mieux que lors du premier match, mais il y a encore de la place pour l’amélioration. On veut répéter ce qu’on a fait de bien, mais se mettre au défi d’améliorer les aspects de notre jeu où on a connu plus de difficulté, a-t-il expliqué. On a réussi à le faire contre Toronto et contre Winnipeg.»

Subtilement, il a également souhaité que les arbitres connaissent un meilleur match. Lorsqu’un collègue a soulevé le fait que les Golden Knights n’avaient écopé d’aucune punition lors du deuxième match, malgré l’intensité de la rencontre, Ducharme a hésité quelques secondes, puis a répondu, sarcastique: «Ils ont joué du hockey propre, hier. Du hockey très propre.»