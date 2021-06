Défaite crève-cœur de Leylah Annie Fernandez

La Québécoise Leylah Annie Fernandez est passée à quelques points de renverser la Tunisienne Ons Jabeur, jeudi, mais elle a plié l’échine en trois manches de 6-4, 3-6 et 7-6 (3) dans un match de huitième de finale du tournoi de Birmingham.

La deuxième tête de série de la compétition et 24e joueuse mondiale a mis 2 h 05 min pour disposer de son opposante classée au 66e rang. Jabeur a tranché le débat en gagnant cinq des six derniers points du bris d’égalité au dernier set.

Fernandez a conservé un pourcentage de réussite de 60,4 % sur son premier service. Elle a cependant commis six doubles fautes, comparativement à trois pour sa rivale. Chaque athlète a concédé trois bris. Preuve que la rencontre a été serrée, Jabeur a obtenu 102 points, soit quatre de plus que sa jeune adversaire de 18 ans.

Félix Auger-Aliassime poursuit ses succès

Du côté de Halle, en Allemagne, Félix Auger-Aliassime a accédé aux quarts de finale du double en compagnie du Polonais Hubert Hurkacz.

Les deux hommes ont surpris les quatrièmes favoris, les Néerlandais Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer, en deux manches de 7-6 (5) et 6-3 au deuxième tour. Ils ont ainsi pris rendez-vous avec le Sud-Africain Lloyd Harris et l’Israélien Jonathan Erlich.

Auger-Aliassime avait d’ailleurs défait Hurkacz à son premier duel en simple à cet événement. Il a ensuite disposé de Roger Federer en trois sets, mercredi. Il doit continuer son parcours vendredi avec un affrontement contre l’Américain Marcos Giron.