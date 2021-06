«FAA» échappe des jurons québécois bien sentis!

Malgré sa renommée mondiale dans les cercles du tennis, Félix Auger-Aliassime n’a pas renoncé à ses racines québécoises.

Nous en avons eu la preuve irréfutable, mardi, lors de son match de premier tour face à Hubert Hurkacz au tournoi de Halle, en Allemagne.

À 4-4 et 30-30 en deuxième manche, Auger-Aliassime, qui avait enlevé le premier set 6-3, a manqué de jambes et n’a pu saisir une balle frappée à la volée par son adversaire.

Le Québécois a alors poussé un «câl**** de tab*****» bien senti et... assez audible! Comme quoi même les athlètes les plus classes et élégants peuvent s’échapper par moments.

À voir dans la vidéo ci-dessous.