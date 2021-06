«Ce n'est pas facile» - Mathieu Joseph

L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph est évidemment content de voir son équipe dans le carré d'as des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, mais disons que les choses pourraient être encore mieux pour lui.

En effet, le Québécois de 24 ans est laissé de côté par l'entraîneur-chef Jon Cooper depuis le 20 mai dernier. Cela dit, Joseph voit ça d'un bon oeil pour la suite.

«Je suis un gars qui est résilient, qui est positif, mais c'est certain que ce n'est pas toujours facile sur le mental, a-t-il avoué, jeudi soir, lors de l'émission JiC. Cela dit, je suis un gars qui veut juste gagner et on a une équipe incroyable en ce moment. On a quatre trios qui peuvent marquer.

«C'est sûr que ce n'est pas facile, ce sont des gars qui sont mes amis depuis que j'ai été repêché par le Lightning, c'est difficile d'être mis de côté et de ne pas pouvoir jouer, mais si c'est la décision de l'entraîneur, je vais tout faire pour essayer de revenir dans la formation et contribuer aux succès de l'équipe.

«Parfois c'est difficile de voir le positif à court terme, mais comme j'ai dit, je suis résilient et j'essaie de garder ça le plus positif possible. On verra ce qui arrivera dans le futur. C'est mon travail d'être prêt pour quand mon nom sera nommé.»

Lors des deux matchs qu'il a disputés au premier tour face aux Panthers de la Floride, Joseph n'a récolté aucun point et montré un différentiel de -2, mais gageons qu'il aura le couteau entre les dents s'il a la chance de revenir dans la formation d'ici la fin des présentes séries.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.