Carey Price s’éclate!

Le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price était d’humeur à sourire, mercredi soir, après la victoire des siens dans le deuxième match de leur série de troisième tour contre les Golden Knights.

Et Price qui plaisante avec les journalistes, ce n’est pas fréquent. Le numéro 31 est plutôt taciturne, d’ordinaire. C’est sans aucun doute la victoire qui lui fait du bien, mais le gardien a aussi aimé jouer devant un public nombreux et survolté au T-Mobile Arena de Las Vegas.

«On s'amuse comme des fous, c'est tellement agréable, a-t-il admis. Il a fallu s'ajuster au chapitre de la communication, mais c'est bien de pouvoir jouer dans un amphithéâtre plein.»

Price a encore dû être au sommet de son art pour donner une chance au Tricolore de l’emporter. Il s’est notamment distingué grâce à un arrêt sensationnel aux dépens d’Alec Martinez en deuxième période.

«À ce point-ci de l'année, l'idée est de se battre et de ne pas abandonner sur n'importe quel tir, a-t-il expliqué. On a aussi des gars qui bloquent des tirs et qui paient le prix pour gagner.»

CHANCE RATEE MARTINEZ -

Et le gardien du CH, actuellement, prend énormément de plaisir.

«C'est une grande expérience, les gars jouent vraiment dur, a-t-il indiqué. C'est très compétitif. C'est parfois difficile, mais en fin de compte, c'est ce qu'on aime faire et j'ai hâte de disputer le reste de cette série.»

Voyez l’entretien en vidéo principale.