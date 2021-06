Tiger Woods se déplace à l’aide de béquilles

Près de quatre mois après un horrible accident de la route, le golfeur Tiger Woods semble être sur la bonne voie dans sa convalescence puisqu’il a été observé en train de marcher à l’aide de béquilles, lundi à Los Angeles.

C’est du moins ce que l’Agence BACKGRID a rapporté à l’aide d’une série de photos.

Woods avait été victime d’une violente sortie de route à bord de son VUS, le 23 février dernier, près des municipalités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes en Californie. De multiples fractures ouvertes à la jambe et des blessures à la cheville et au pied ont nécessité une opération d’urgence. Il avait obtenu son congé de l’hôpital le 16 mars.

Un rapport du bureau du shérif du comté de Los Angeles avait ensuite privilégié la thèse de la vitesse excessive sans pour autant porter d’accusations à l’endroit du vainqueur de 82 tournois de la PGA.

Pour l’instant, il est toutefois impossible de savoir si Woods retrouvera toute la mobilité de ses jambes ou s’il aura besoin d’interventions chirurgicales supplémentaires.