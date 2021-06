Nicolas Roy demeure prudent

L'attaquant des Golden Knighs de Vegas Nicolas Roy a toute les raisons d'être confiant pour la suite des choses face aux Canadiens de Montréal, mais il demeure néanmoins très prudent dans ses propos.

Le Québécois de 24 ans a grandement contribué aux succès des siens dans le premier match, mais à son avis, les prochaines rencontres seront difficiles pour son équipe.

«Ç'a quand même été un match très chaudement disputé, a-t-il dit à JiC. C'est certain que nous avons été plus opportunistes et que Fleury a fait de beaux arrêts aux moments clés, mais il n'y a pas d'équipe qui est là par hasard en demi-finale.

«Chacun a mérité sa place ici et on sait que les Canadiens ont une très belle équipe, donc on ne prend personne à la légère et ce sera une très bonne série.»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.