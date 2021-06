Jeff Petry: un cas incertain

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme ne pouvait pas garantir, mercredi matin, la présence du défenseur Jeff Petry pour le deuxième match de la série face aux Golden Knights, en soirée, à Las Vegas.

«Il progresse bien, mais on va en savoir encore plus après l’entraînement, a indiqué Ducharme. S’il est en uniforme, c’est parce qu’il sera capable de faire ce qu’il peut faire avec la rondelle et c’est qu’il sera pratiquement à 100%.»

Cachant bien son jeu, Ducharme a précisé que Jake Evans était également une option possible à l’attaque, tout comme le défenseur Jon Merrill.

«Nous devrons être plus constants, a par ailleurs noté Ducharme, somme toute satisfait de la tenue de son équipe durant la première période lors du match numéro 1, lundi. Nous devons être plus actifs et dynamiques à supporter le joueur qui a la rondelle.»

Suzuki n’est pas intimidé

Ciblé par les joueurs des Golden Knights lors du premier match, l’attaquant Nick Suzuki a assuré ne pas craindre le jeu physique.

«Je sais que je suis un jeune fort (strong kid) et que je peux prendre les mises en échec, a réagi Suzuki. Ce n’est pas un problème pour moi.»

Suzuki estime que le trio qu’il complète avec Tyler Toffoli et Cole Caufield joue avec confiance, créant des chances à l’attaque tout en faisant bien défensivement.

«Il joue bien présentement et on aura besoin de lui pour le reste de la série», a par ailleurs mentionné Suzuki, à propos de Caufield.

Dans le premier match, Caufield a inscrit l’unique but du Canadien, lors d’une supériorité numérique, dans une défaite de 4 à 1.