La relève des Blue Jays flanche

En avance après les six manches qu’a disputées le partant Hyun Jin Ryu, les Blue Jays ont été abandonnés par leur relève et ont perdu 6 à 5 contre les Yankees de New York, mardi soir, au Sahlen Field.

C’est Anthony Castro qui a bousillé le travail de son prédécesseur. L’artilleur de 26 ans a donné les deux points qui ont créé l’égalité et un but sur balles en seulement un tiers de manche. Brett Gardner a frappé un circuit solo et un mauvais lancé a permis à DJ LaMahieu de fouler la plaque.

Tim Mayza (1-1), qui a également fait son entrée dans le match en septième, a permis à Clint Frazier de claquer un double qui a poussé Tyler Wade au marbre pour le point gagnant en huitième manche.

De son côté, Ryu a donné trois points sur cinq frappes en lieu sûr. Il a notamment vu Gary Sanchez et Chris Gittens expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Chez les Blue Jays, Bo Bichette a réussi un circuit en solo et a aussi permis à deux coéquipiers de faire le tour des sentiers grâce à un simple.

Une rare victoire

Ce gain des Bombardiers du Bronx était leur première victoire en quatre sorties et seulement la troisième fois qu’ils connaissaient ce bonheur en 10 rencontres.

Comme les Jays, les Yankees arrivent à un point dans la saison où ils devront commencer à enchaîner de meilleurs résultats s’ils espèrent participer aux éliminatoires.

Les deux équipes peinent présentement à conserver une fiche supérieure à ,500. Si les Rays de Tampa Bay et les Red Sox de Boston ont pris d’assaut le sommet de la section Est de la Ligue américaine, il y a lieu de s’inquiéter en s’attardant sur les dossiers des clubs qui risquent de lutter pour les deux laissez-passer dans l’Américaine, communément appelés «wild card».

Les Red Sox, qui pourchassent les Rays, se retrouvent provisoirement en position de «wild card», mais d’autres solides candidats se dressent dans les autres sections. Les Indians de Cleveland (35-28) n’arrivent peut-être pas à chauffer les White Sox de Chicago dans la Centrale, mais ils ne connaissent pas une vilaine saison jusqu’ici. Dans l’Ouest, les Atheltics d’Oakland (41-27) et les Astros de Houston (37-28) se battent pour la tête, mais le club qui arrivera à court pourrait néanmoins s’offrir une participation aux éliminatoires.

La saison est encore jeune, mais les Blue Jays et les Yankees devront se mettre en marche plus tôt que tard.

Gerrit Cole au monticule

Mauvaise nouvelle pour les Blue Jays: l’excellent lanceur Gerrit Cole devrait être le partant pour les Yankees dans le match de mercredi, à Buffalo. Malgré un début de mois de juin plus difficile, Cole maintient un dossier de 7-3 et une moyenne de points mérités de 2,31, cette saison.

Dans le camp des Jays, Ross Stripling (2-3) est celui qui doit entamer le match au monticule, mercredi.