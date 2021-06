La fin pour Zach Hyman à Toronto?

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation cet été, l’attaquant Zach Hyman pourrait bien quitter les Maple Leafs de Toronto au profit d’une autre organisation.

Dans un texte publié mercredi, le site The Athletic a rapporté qu’aucune négociation significative n’avait eu lieu entre les parties concernées, et ce, depuis l’an passé.

Le scénario d’une prolongation contractuelle n’a jamais été abordé sérieusement selon la même source.

Cette dernière estime, à partir d’opinions d’agents et d’autres formations, que le patineur pourrait exiger un salaire annuel d’environ 6 millions $ dans le cadre d’un pacte à long terme.

Hyman a complété une entente de quatre ans et de 9 millions $ paraphée le 5 juillet 2017. Au cours de la dernière campagne, le hockeyeur de 29 ans a récolté 15 buts et 18 mentions d’aide pour 33 points en 43 matchs. Lors de la série de premier tour contre le Canadien de Montréal, il a été limité à un filet en sept parties, les siens s’inclinant dans la septième et ultime rencontre.