Auger-Aliassime surprend Federer à Halle

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a réalisé l’impensable, mercredi, en battant le grand champion Roger Federer, son idole de jeunesse, lors de leur affrontement au tournoi sur gazon de Halle, en Allemagne.

Huit fois champion à Wimbledon, Federer a toujours été reconnu pour exceller sur la pelouse. L’athlète de 39 ans compte d’ailleurs 10 titres en carrière à cette compétition de Halle.

Auger-Aliassime, 21e au monde et exactement 19 ans plus jeune que son adversaire du jour, s’est donc imposé au deuxième tour du tournoi par un pointage de 4-6, 6-3 et 6-2 contre Federer, qui occupe présentement le huitième rang mondial.

Trois bris

Le Québécois a d’abord réussi un bel exploit en brisant le service de Federer lors du sixième jeu de la deuxième manche. Il a refait le coup deux fois au Suisse au début du troisième set.

Auger-Aliassime aura obtenu trois bris en 15 tentatives durant ce match. Le Québécois en était à son premier choc avec le célèbre Federer au sein du circuit professionnel.

Il s’agit sans doute d’une victoire mémorable pour Auger-Aliassime, un match qui a duré une heure et 44 minutes et qui s’est terminé sur un as du Québécois. Auger-Aliassime a d’ailleurs totalisé 13 as au cours de cette rencontre et réussi à placer 70% de ses balles sur son premier service.

Pour la suite du tournoi, Auger-Aliassime affrontera, lors des quarts, le gagnant du duel entre l'Allemand Jan-Lennard Struff et l'Américain Marcos Giron.