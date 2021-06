«On est prêts à accueillir les gens» -Mario Cecchini

Il y aura du football au Québec en 2021. Le communiqué de la Ligue canadienne de football (LCF) annonçant le début de la saison au mois d’août a d’ailleurs enlevé un énorme poids des épaules des Alouettes de Montréal.

Parlez-en au président des Moineaux, Mario Cecchini, qui était tout sourire, sur le plateau de Jean-Charles Lajoie.

«On est prêts à accueillir les gens dans la sécurité», a-t-il lancé, mardi sur les ondes de TVA Sports.

L’organisation montréalaise a travaillé d’arrache-pied pour avoir le plus de partisans possibles au Stade Percival-Molson à son ouverture locale malgré la pandémie, a expliqué Cecchini.

«Il y avait des obstacles importants. On a travaillé ensemble, la ligue et les équipes. Il fallait que les protocoles soient acceptés par six provinces. On sait que l’Alberta ne gère pas de la même façon que le Québec. On a quand même réussi pour arriver finalement à jouer!»

Même si la saison du circuit débute le 5 août, il faudra attendre une semaine avant de voir les Alouettes en action. En effet, la troupe de Khari Jones amorcera la campagne 2021 en rendant visite aux Elks d’Edmonton.

Le fait de jouer davantage de matchs à l’étranger en lever de rideau est une bonne chose aux yeux de M. Cecchini.

«Au mois de novembre, on est trois fois à Montréal. En ce moment, il y a déjà des décisions qui se prennent pour amener plus de gens au Centre Bell qui sont à l’intérieur, alors que nous on est à l’extérieur. Je pense que ça augure bien pour voir une progression de spectateurs et un crescendo jusqu’à la coupe Grey», a-t-il mentionné.

Le premier match local des Alouettes se disputera le 27 août face aux Tiger Cats de Hamilton. La Santé publique a affirmé qu’il n’y aura pas d’augmentations de spectateurs d’ici la fin de ce mois.

«La Santé publique nous a laissé savoir qu’elle pourra prendre une décision au début août si on peut augmenter ça le 27.»

Cecchini rappelle que la deuxième portion du calendrier aura plus de matchs au Stade Percival-Molson.

«27 août, 18 septembre et 11 octobre. Donc, 1 match par mois.»

