À l’extérieur de la frontière du Nevada, Mark Stone, Max Pacioretty, Jonathan Marchessault, William Karlsson et Reilly Smith monopolisent l’attention pour décrire la puissante attaque des Golden Knights de Vegas.

Il y a pourtant d’autres pièces essentielles au casse-tête de l’équipe. Chandler Stephenson, un ancien gagnant de la coupe Stanley avec les Capitals de Washington en 2018, est l’un d’eux. Mais il y a aussi Alex Tuch, l’ailier droit du troisième trio des Knights.

Tuch, 6 pi et 4 po et 220 lb, est construit dans le moule d’un Josh Anderson. Il correspond à la définition d’un ailier en puissance. S’il y a une différence avec Anderson, c’est qu’il connaît de meilleures séries à Vegas. En 14 matchs, il a obtenu huit points (4 buts, 4 aides) et maintenu un différentiel de +6.

Au premier match de la demi-finale entre le Canadien et les Golden Knights, Tuch était l’un des meilleurs joueurs sur la glace, lundi.

«Quand un gars comme lui joue au sein d’un troisième trio, ça parle beaucoup de notre équipe, a dit William Karlsson. Alex est un très bon joueur. De le voir au sein d’un troisième trio, ça démontre la profondeur de l’équipe. Il est une raison de nos succès.»

Brayden McNabb, le partenaire de Shea Theodore à la ligne bleue, a aussi décrit la profondeur de son équipe comme une grande force.

«C’est très important de compter sur un aussi bon troisième trio, a affirmé McNabb. Tuch a une rapidité remarquable. Il peut faire peur aux défenseurs. Mais ses partenaires de trio, [Nicolas] Roy et [Mattias] Janmark ont aussi de la vitesse. Roy aime garder la rondelle, Janmark peut patiner avec la rondelle. Ils se complètent bien et ils doivent continuer à le faire.»

Au repêchage de 2020, le Tricolore a repêché le petit frère de Tuch, Luke, au deuxième tour (47e au total).

Le courage de Martinez

Vainqueurs de leurs cinq derniers matchs, les Golden Knights ont aussi un esprit de sacrifice. À ce sujet, le défenseur Alec Martinez est le maître. Le gagnant de la coupe Stanley en 2012 et 2014 avec les Kings de Los Angeles trône au sommet de la Ligue nationale avec 55 tirs bloqués depuis le début des séries. Il avait également terminé au premier à ce chapitre cette saison avec 168 tirs bloqués.

«Je connais "Marty" [Martinez] depuis longtemps maintenant, a précisé McNabb, un autre ancien des Kings. On le surnomme le "Warrior", mais il est vraiment un guerrier. Il fera tout en son pouvoir pour gagner. Il se place devant n’importe quoi pour aider son équipe, il a du caractère. Il a marqué un gros but lundi soir, mais défensivement il est incroyable. On peut toujours compter sur lui.»

Rien d’acquis

À la veille du deuxième match, Peter DeBoer gardait son calme malgré un bon départ de son équipe dans cette série face au CH.

«On ne tient rien pour acquis, a précisé DeBoer. On sait ce qu’ils ont fait [au premier tour]. On a été dans cette position nous aussi, où les gens nous éliminaient. Et on a répondu. On a gagné un match. On peut mieux jouer. Eux aussi.»