Des nouveaux contrats pour deux Québécois avec les Sharks

Les Sharks de San Jose ont octroyé des prolongations de contrat à plusieurs joueurs lundi, dont les Québécois Jeffrey Truchon-Viel et Nicolas Meloche.

Le club californien en a fait l’annonce sur son site web, sans toutefois donner les détails sur les types d’ententes ni les modalités financières de celles-ci.

Truchon-Viel est un attaquant de 24 ans qui a disputé ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020-2021.

«Jeff a démontré l’étendue de son potentiel la saison dernière, lui qui joue physique et avec acharnement», a affirmé le directeur général Doug Wilson. Il s’agit d’un joueur qui a une bonne attitude et des qualités de leader – il a été capitaine avec son équipe junior – et nous avons l’impression qu’il peut jouer dans la LNH. Nous sommes heureux de l’avoir dans notre organisation.»

Reconnu pour ses talents de pugiliste, l’ancien capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst a disputé 11 parties avec les Sharks lors de la dernière campagne. Il n’y a amassé aucun point et a écopé de 23 minutes de pénalité.

Dans la Ligue américaine, avec le Barracuda de San Jose, il a récolté deux buts et autant de mentions d’aide pour quatre points en 17 rencontres. Jamais repêché, Truchon-Viel avait été embauché à titre de joueur autonome par les Sharks en mai 2019.

Prêt à livrer bataille

Pour sa part, Meloche évolue au poste de défenseur et joue chez les professionnels depuis la saison 2017-2018. Selon Wilson, le natif de LaSalle est prêt pour la prochaine étape dans sa carrière.

«Nicolas est une présence stable et fiable à la ligne bleue, a dit le DG. Il a poursuivi son développement avec le Barracuda et les Sharks, s’améliorant constamment au cours de la saison. Nous pensons qu’il est prêt à compétitionner pour une place dans notre formation de la LNH.»

Comme son compatriote, Meloche a connu ses premiers moments dans le circuit Bettman en 2020-2021. Il a amassé une mention d’aide en sept parties avec l’équipe de la Californie. Le Québécois a aussi fourni neuf aides en 29 matchs dans la Ligue américaine.

Meloche avait été un choix de deuxième ronde (40e au total) de l’Avalanche du Colorado lors du repêchage de 2015. Les Sharks avaient fait son acquisition des «Avs» en septembre 2019, contre le gardien Antoine Bibeau.