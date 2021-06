Les Nets perdent le match et Kyrie Irving

Les Nets de Brooklyn ont perdu les services de Kyrie Irving et le quatrième affrontement de la série de deuxième tour les opposant aux Bucks de Milwaukee, dimanche, au Fiserv Forum.

L’équipe menée par l’excellent Giannis Antetokounmpo a signé un gain de 107 à 96 et a ainsi nivelé la série 2 à 2.

Le «Greek Freak» a été le joueur de plus productif des Bucks. Le détenteur de deux titres de joueur par excellence de la NBA (2019 et 2020) a récolté 34 points, 12 rebonds et trois mentions d’assistance. Il a été appuyé par Khris Middleton, qui a amassé 19 points et huit passes décisives.

Pour revenir à Irving, l’athlète de 29 ans a été contraint de quitter la rencontre au deuxième quart, et ce, en raison d’une entorse à la cheville droite. Après un saut, il est retombé maladroitement et a immédiatement agrippé sa jambe. En se dirigeant vers le vestiaire, le basketteur boitait.

Si jamais Irving doit s’absenter pour une longue période, il s’agira d’une deuxième perte importante pour les Nets. En effet, le club se débrouille déjà sans James Harden. Ce dernier avait quitté le premier match de la série, après avoir ressenti des tensions dans l’une de ses cuisses.

Lors du quatrième duel contre les Bucks, Kevin Durant a sonné la charge dans la défaite. Il a inscrit 28 points, réussi 13 rebonds et fourni cinq aides. Avant de se blesser, Irving avait amassé 11 points et cinq rebonds.

Les Bucks et les Nets ont rendez-vous mardi pour le cinquième match, alors que la série sera de retour au Barclays Center.