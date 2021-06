Gourde excité par le défi

Le Québécois Yanni Gourde, du Lightning de Tampa Bay, ne cache pas son excitation à l’approche de la série de troisième tour face aux Islanders de New York.

Le Lightning et les Islanders s’affrontent, à compter de dimanche, pour une deuxième saison consécutive en demi-finale.

«Ils ont beaucoup de gars qui étaient là l’an dernier (17) et c’est la même chose pour nous (16). Dans ce sens-là, on sait à quoi s’attendre», a indiqué l’attaquant originaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans la région de Chaudière-Appalaches.

«En même temps, nous n’avons pas encore joué contre eux cette année, donc, c’est un peu nouveau, a ajouté Gourde, tel que cité par le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous sommes très excités par le défi.»

En 2020, le Lightning avait eu le dessus en six matchs contre les Islanders avant de s’imposer contre les Stars de Dallas en grande finale de la coupe Stanley.

Gourde avait d’ailleurs récolté 14 points, dont sept buts, en 25 matchs lors des éliminatoires de 2020. Il avait notamment touché la cible deux fois dans une victoire de 8 à 2 du Lightning dans le premier match de la série contre les Islanders.

Cette fois, le Lightning a pris part à seulement 11 parties éliminatoires jusqu’ici et l’attaquant québécois a été limité à un but et deux mentions d’aides.

Formule gagnante

Pour la suite des choses, le Lightning semble vouloir conserver la même formation que celle employée lors des derniers matchs face aux Hurricanes, au tour précédent. Gourde se retrouvait ainsi aux côtés de Barclay Goodrow et Blake Coleman lors de l’entraînement de samedi.

Les principaux trios à l’attaque pour le Lightning sont celui d’Ondrej Palat, Brayden Point et Nikita Kucherov, évidemment, tandis qu’Alex Killorn évolue avec Anthony Cirelli et Steven Stamkos.