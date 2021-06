Shapovalov continue sa route à Stuttgart

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé aux quarts de finale du tournoi de Stuttgart, en Allemagne, vendredi.

«Shapo», 14e joueur mondial et premier favori du tournoi, a disposé de l'Espagnol Felicano Lopez, 62e, 6-2, 6-7 (2), 6-3.

La rencontre a duré 2h07.

Lors du duel, Shapovalov a réussi 21 as, mais a commis six doubles fautes. De plus, il n'a fait face à aucune balle de bris et a réussi à briser Lopez à trois occasions.

Lors des quarts de finale, le Canadien croisera le fer avec le Croate Marin Cilic, 47e au classement de l'ATP.

Son compatriote Félix Auger-Aliassime joue actuelle son match des quarts de finale face au Français Ugo Humbert.