L'Avalanche garde confiance

Même si l’Avalanche fait maintenant face à l’élimination, la formation du Colorado demeure confiante et se dit satisfaite de la façon dont elle a joué, mardi, malgré une défaite de 3 à 2 en prolongation, à domicile, contre les dangereux Golden Knights de Vegas.

«J’ai aimé la façon dont nous avons joué, confiait ainsi l’entraîneur-chef Jared Bednar, au terme du match, tel que cité sur le site web de l’Avalanche. Je crois que nous avons été les agresseurs, nous étions prêts, nous avons joué pour gagner ce match de hockey, selon notre identité.»

L’Avalanche menait pourtant 2 à 0 après deux périodes dans cette importante cinquième rencontre de la série. Avant ce match, le club du Colorado avait remporté ses 13 derniers duels disputés à domicile, au Ball Arena.

«Je ne crois pas que nous ayons été victimes de beaucoup de revirements, mais ils ont capitalisé sur les trois», a poursuivi Bednar.

«Nous avons été solides sur l’échec-avant, nous patinions et nous ne les avons pas vraiment laissés s’établir dans notre zone, a corroboré le capitaine Gabriel Landeskog. Nous étions rapidement sur eux et nous étions vites pour les freiner. Nous étions capables de relancer l’attaque et aller dans leur zone. Il y a beaucoup de positif à retenir de ce match.»

Rendez-vous à Vegas

Après les buts d’Alex Tuch et de Jonathan Marchessault, en début de troisième période, c’est Mark Stone qui a tranché pour les Golden Knights dans la première minute de la prolongation.

Du côté de l’Avalanche, Brandon Saad a notamment marqué pour un quatrième match consécutif au Ball Arena. Le Québécois Claude Lemieux est celui qui détient le record d’équipe, ayant touché la cible lors de six parties de suite à domicile pour l’Avalanche au cours des séries éliminatoires de 1997.

Depuis le début des séries, Nathan MacKinnon est le meilleur de l’Avalanche avec 13 points, dont huit buts, en neuf matchs. Landeskog et Mikko Rantanen suivent avec chacun 12 points.

Le sixième match de la série entre l’Avalanche et les Golden Knights est prévu, ce jeudi soir, à Vegas. Rappelons que les gagnants affronteront le Canadien de Montréal au troisième tour des éliminatoires.