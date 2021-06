Trae Young et les Hawks surprennent les 76ers

Trae Young a poursuivi son travail de démolition amorcé en première ronde dans un gain de 128 à 124 des Hawks d’Atlanta contre les 76ers lors du premier match de cette série de deuxième tour, dimanche à Philadelphie.

Face à la meilleure équipe de l’Est en saison régulière et à la troisième meilleure défensive au chapitre des points accordés, Young a totalisé 35 points et 10 mentions d’assistance. Il a notamment inscrit 12 points lors du premier quart uniquement pour aider les visiteurs à se forger une avance de 15 points.

John Collins (21 points), Bogdan Bogdanovic (21 points) et Kevin Huerter (15 Points) ont également contribué à cette victoire.

«Tous les gars sont très confiants présentement. Nous jouons tous les uns pour les autres et nous avons du plaisir à le faire», a exprimé Young, lors des conférences de presse qui ont suivi la victoire des siens.

Résilience

Malgré un déficit important dès le premier engagement, les 76ers n’ont jamais abandonné. Ils sont même parvenus à réduire l’écart à deux points avec 10 secondes à jouer, mais une faute commise par Danny Green a finalement brisé l’élan de son équipe.

«Ils nous ont frappés directement à la mâchoire en début de match, a analysé l’entraîneur-chef Doc Rivers. Ils ont été l’équipe la plus physique et la plus agressive. Ils ont joué avec plus de volonté.»

Dans le clan local, Joel Embiid était un cas incertain pour cette rencontre en raison d’une petite déchirure du ménisque au genou droit. Le Camerounais de 27 ans a finalement pris part à la rencontre et il a été un élément central dans celle-ci avec 39 points et neuf rebonds.

«Jouer avec un ménisque déchiré n’est pas facile. La douleur est présente et c’est normal. Il s’agit de la gérer», a dit Embiid après la partie.

Seth Curry et Tobias Harris ont également tout tenté pour aider la formation de la Pennsylvanie à l’emporter avec des récoltes respectives de 21 et 20 points. Curry a notamment réussi cinq de ses neuf lancers pour trois points.

La deuxième partie de cette série aura lieu mardi. Elle se déplacera ensuite en Géorgie à compter de vendredi.