Les «Knights» pourront-ils niveler les chances?

Victorieux lors de leur dernier duel face à l’Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas pourraient ce soir réaliser un grand coup, alors qu’ils auront l’occasion de créer l’égalité 2-2 dans la série entre les deux équipes.

Dès 20h30, TVA Sports vous présente le match numéro 4 de cette confrontation éliminatoire.

Vendredi, l’ancien capitaine des Canadiens Max Pacioretty a permis aux «Knights» de se sauver avec une victoire inespérée en marquant en toute fin de match.

Quelques minutes auparavant, Jonathan Marchesseault avait ramené les deux clubs à la case départ en faisant 2-2. Avant ce but, l’Avalanche était en contrôle et se dirigeait vers sa troisième victoire de la série avec un peu plus de six minutes à écouler.

Quelle équipe aura le dessus, dans ce match no 4? La réponse dès ce soir sur nos ondes!