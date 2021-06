Il court 66km à la mémoire de Derek Aucoin

Bravant la chaleur accablante, Dominic Lavallée a réussi le défi qu’il s’était lancé: courir 66 km à la mémoire de Derek Aucoin.

Dimanche, le résident de Sorel-Tracy a amorcé son parcours de la Rive-Sud de Montréal et a complété sa longue course près du Stade olympique. Il aura parcouru la distance en un peu plus de 10 h.

Dominic Lavallée avait choisi de poser ce geste pour financer la recherche en neuro-oncologie par l'entremise de l’Institut du cancer de Montréal. Selon son site web, le www.66km.ca, il a amassé 16 605$.

L’idée de courir 66 km lui était venue à la suite du décès de l’ancien lanceur des Expos de Montréal et animateur. En décembre dernier, Derek Aucoin a succombé des suites d’un cancer du cerveau à l’âge de 50 ans.

«Tout le monde me dit que je suis fou et que je vais souffrir le martyre. Je réponds toujours que je vais souffrir pendant huit ou 10 heures, mais que Derek a travaillé fort à se battre contre sa maladie pendant un an et demi. Ce n’est rien ce que je vais faire quand on compare», avait clamé Dominic Lavallée lors d’un entretien avec l’Agence QMI en mars dernier.