Ian Laperrière devient entraîneur-chef

Après avoir agi huit ans comme entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie, Ian Laperrière a été nommé entraîneur-chef des Phantoms de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine, dimanche.

Le Québécois remplacera Scott Gordon, qui occupait le poste depuis la saison 2015-2016. L’organisation des Flyers et Gordon ont en effet décidé de se séparer au mois de mai.

«Je suis très excité par ce nouveau défi dans ma carrière, a dit Laperrière dans un communiqué. Les Phantoms sont une organisation de première classe dans la Ligue américaine et les partisans de Lehigh Valley sont les meilleurs pour montrer leur appui à chaque match.»

«J’ai hâte de participer au développement des joueurs dans notre organisation et d’aider les Flyers à atteindre leurs objectifs en continuant les succès des Phantoms en visant la conquête de la coupe Calder.»

Laperrière a cumulé 121 buts, 336 points et 1956 minutes de pénalité en 1083 parties en carrière avec les Blues de St. Louis, les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles, l’Avalanche du Colorado et les Flyers. Il a pris sa retraite au terme de la saison 2009-2010.