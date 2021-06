James Harden blessé dans la victoire des Nets

Les Nets de Brooklyn ont perdu les services de James Harden en tout début de rencontre, mais ça ne les a pas empêchés de battre les Bucks de Milwaukee 115 à 107, samedi soir au Barclays Center, lors du premier match de leur série de demi-finales d’association.

Le joueur vedette des Nets n’aura passé que quelques secondes sur le parquet avant de devoir s’absenter en raison d’une blessure aux muscles ischio-jambiers de sa jambe droite. Le joueur de 31 ans aurait subi un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour en évaluer la gravité.

Ce ne sont toutefois pas les bons joueurs qui manquent à Brooklyn et Kevin Duran et Kyrie Irving se sont levés en l’absence de Harden. Le premier a récolté 29 points et 10 rebonds, tandis que le deuxième y a été de 25 points.

Le grand Blake Griffin a aussi fait sentir sa présence avec un double-double de 18 points et 14 rebonds.

Le duel est resté assez ouvert jusqu’au troisième quart, dominé 35 à 23 par les Nets, qui n’ont plus regardé derrière par la suite.

Giannis Antetokounmpo a fait tout ce qu’il a pu pour garder Milwaukee dans la rencontre, récoltant 34 points et 11 rebonds en 35 minutes de jeu. Il s’agit d’une première défaite pour les Bucks lors des présentes séries, eux qui avaient balayé le Heat de Miami au premier tour.

Le match numéro 2 aura lieu lundi, toujours à Brooklyn.