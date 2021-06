Roland Garros: Une première depuis 2018 pour Serena

Serena Williams, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 8e, a rallié la deuxième semaine de Roland-Garros pour la première fois depuis 2018 aux dépens de sa compatriote américaine Danielle Collins (50e), battue en deux sets 6-4, 6-4 vendredi.

En huitièmes de finale, elle affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (22e).

A 39 ans, l'Américaine, dont les chaussures portent l'inscription «Je ne m'arrêterai jamais», est toujours en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de titres majeurs détenu par l'Australienne Margaret Court.

Serena Williams, malgré un imposant bandage à la cuisse droite, a compté un set et un break d'avance (1-0), avant que Collins ne se relance jusqu'à mener 4-1 dans la seconde manche. Mais la cadette des soeurs Williams, qui a multiplié les cris rageurs, a alors aligné cinq jeux pour s'imposer en un peu moins d'une heure et demie.

La championne américaine est arrivée à Paris avec une seule victoire sur terre battue au compteur cette saison en deux tournois (Rome et Parme). On ne l'avait alors plus vue sur le circuit depuis sa défaite en demi-finales de l'Open d'Australie (contre Osaka) début février.

Lundi soir, elle avait inauguré avec succès les toutes nouvelles sessions nocturnes de Roland-Garros.

Autres résultats

Elena Rybakina (KAZ/N.21) bat Elena Vesnina (RUS) 6-1, 6-4

Victoria Azarenka (BLR/N.15) bat Madison Keys (USA/N.23) 6-2, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.31) bat Aryna Sabalenka (BLR/N.3) 6-4, 2-6, 6-0

Tamara Zidansek (SLO) bat Katerina Siniakova (CZE) 0-6, 7-6 (7/5), 6-2