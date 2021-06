Les Titans s’entendent avec un lutteur

Le lutteur Adam Coon n’a peut-être pas réussi à se qualifier dans sa discipline pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais il a plutôt reçu l’appel des Titans du Tennessee.

L’athlète de 26 ans a signé un contrat avec l’équipe de la NFL vendredi et évoluera fort probablement à la position de garde, sur la ligne offensive.

Le mois dernier, il a tenté sa chance pour les Jeux de 2021 lors d’un tournoi de la dernière chance, en Bulgarie, mais n’a pu obtenir son billet pour le Japon.

Coon, trois fois meilleur lutteur de la NCAA avec l’Université du Michigan, n’a pas joué au football depuis 2013. En 2012, il avait tout de même été nommé sur l’équipe de l’État du Michigan tandis qu’il évoluait au Fowlerville High School.

À 6 pi 5 po et près de 300 lb, Coon a le physique de l’emploi. Il a notamment remporté des médailles d’or et d’argent aux championnats panaméricains de lutte et a montré une fiche de 116-15 lors de son parcours universitaire.

Il tentera désormais de faire sa place parmi le groupe offensif des Titans, qui s’est classé au 15e rang de la NFL la saison dernière.