Diggs accomode les Bills

Les Bills de Buffalo ont fait une économie d’environ huit millions $ sur leur masse salariale en restructurant le contrat du receveur de passes Stefon Diggs.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN, mardi.

La formation de la NFL a converti plus de 11,7 millions $ du salaire de base de son athlète en boni de signature. Initialement, Diggs devait faire 12,7 millions $ en salaire de base en 2021. Il fera plutôt 990 000 $.

L’an passé, le produit de l’Université du Maryland a mené le circuit Goodell pour le nombre d’attrapés (127) et les verges obtenues (1535). Diggs a aussi inscrit huit touchés. Il s’agissait de sa première saison à Buffalo, lui qui avait été obtenu des Vikings du Minnesota lors de la précédente saison morte.

De plus, les Bills ont également restructuré les ententes du joueur de ligne offensive Mitch Moore, ainsi que des joueurs de ligne défensive Vernon Butler et Mario Addison. Au total, Buffalo a libéré plus de 11 millions $ en vue de la prochaine saison.

Ces économies permettront aux Bills de mettre sous contrat les joueurs de première année Greg Rousseau et Spencer Brown, qui ont respectivement été les choix de première et de deuxième ronde du club lors du dernier encan de la NFL.