Les Nuggets terminent le boulot

Les Nuggets de Denver ont éliminé les Trail Blazers du tournoi éliminatoire de la NBA au terme d’une victoire de 126 à 115 lors du sixième match de la série, jeudi à Portland.

En retard par 14 points à un certain moment au troisième quart, les visiteurs ont amorcé une remontée rapide avant de prendre les devants pour de bon, tôt au quatrième quart.

Une fois de plus, Nikola Jokic a été le plus productif de la formation gagnante, avec 36 points, huit rebonds et six passes décisives. Il a reçu l’aide de Michael Porter fils et Monte Morris, qui ont respectivement ajouté 26 et 22 points.

Auteur d’une performance de 55 points lors du cinquième match, Damian Lillard n’a pas été en mesure de sauver la saison des siens avec le même genre de soirée. La vedette des Trail Blazers a tout de même amassé 28 points.

Les Nuggets sont seulement devenus la deuxième équipe dans l’Association de l’Ouest à obtenir son billet pour le deuxième tour, tandis que les quatre équipes dans l’Est sont connues.