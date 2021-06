Même s'il prédisait que les Jets allaient remporter la série contre les Canadiens, Stéphane Gonzalez a maintenant changé son fusil d'épaule.

C'est ce qu'il a déclaré lors de sa chronique Gages-tu avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Ce soir, on va vouloir venger Jake Evans. Je pense que les Canadiens de Montréal vont gagner le match. Mark Scheifele, c'est un gros morceau. C'est le moteur de cette offensive. Tout va bien chez le Canadien et on marque des buts. Il y a presque juste du positif.»

