Canadiens: comme en 1993 et en 2014?

Les Canadiens de Montréal et l’Avalanche de Montréal partageront un objectif commun, ce soir, sur nos ondes, alors que les deux clubs pourraient prolonger leur séquence de victoires à cinq et sept matchs, respectivement.

Ces deux duels de deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley seront présentés sur TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Canadiens c. Jets, 19h30; Montréal mène 1-0

Depuis bientôt 48h, les amateurs de hockey ne parlent que de ça.

Du premier ministre aux tribunes téléphoniques, aucun sujet n’a autant alimenté les discussions que la victoire dramatique, voire tragique, de mercredi à Winnipeg, lorsque le Bleu-blanc-rouge a dominé jusqu’au dernier but, celui de Jake Evans dans un filet désert.

Malheureusement, ce même jeu a marqué la rivalité Canadiens-Jets pour les mauvaises raisons avec le coup sordide de Mark Scheifele, qui a été suspendu jeudi par la Ligue, sur le jeune attaquant du Tricolore.

Après son gain de 5-3, le CH cherchera à remporter cinq victoires consécutives ou plus en séries éliminatoires pour seulement la troisième fois au cours des 30 dernières années. Ses dernières séquences victorieuses étaient de 11 en 1993 et, plus récemment, de cinq en ​2014.

Ce printemps-là, le Tricolore avait accédé à la finale de l’Association de l’Est après avoir éliminé à la stupéfaction de tous le Lightning de Tampa Bay - en quatre matchs - et les Bruins de Boston à l’issue d’un septième match. Mais Carey Price s’est blessé dès le premier match à la suite d’une collision avec Chris Kreider et les Rangers de New York ont gagné la confrontation en six rencontres.

Avalanche c. Golden Knights; le Colorado mène 2-0

Mardi à Denver, Mikko Rantanen a marqué lors d’une supériorité numérique en prolongation et l’Avalanche a signé une victoire de 3-2 aux dépens des Golden Knights de Vegas dans le match numéro 2.

L'Avalanche détient une fiche de 6-0 dans les présentes séries éliminatoires, à égalité pour la plus longue séquence de victoires consécutives de l’histoire de la concession. Les Nordiques de Québec ont également surfé sur une séquence identique en 1987.

Les «Avs» peuvent devenir la 12e équipe de l'histoire de la LNH à gagner ses sept premiers matchs depuis le début des éliminatoires et, par le fait même, la première formation à y parvenir depuis les Penguins de Pittsburgh de 2008.

Depuis l’ère d’expansion en 1967-1968, chacun des huit clubs à coller sept gains d’affilée ou plus en ouverture des séries a atteint la finale de la Coupe Stanley.