Une deuxième commotion cérébrale cette saison pour Brandon Carlo?

On a eu droit à une scène inquiétante lors du troisième match de la série entre les Bruins et les Islanders, jeudi à New York.

Le défenseur de Boston Brandon Carlo a dû quitter la rencontre alors que sa tête a percuté la rampe à la suite d’une mise en échec de Cal Clutterbuck.

L’arrière de 24 ans était visiblement sonné après ce dur contact et a pris un long moment avant de se relever et de retraiter vers le vestiaire. Il n’est pas revenu dans la rencontre.

Carlo avait été victime d’une commotion cérébrale en mars dernier, lui qui a encaissé un coup discutable de l’attaquant des Capitals Tom Wilson. Ce dernier avait écopé d'une suspension de sept matchs. Carlo a quant à lui dû s'absenter pour une durée de 20 jours.