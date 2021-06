Mark Scheifele suspendu 4 matchs

Le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) a sévi contre l'attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele, pour son geste à l'endroit de Jake Evans, du Canadien de Montréal. L’attaquant de la formation manitobaine a été suspendu pour quatre rencontres, jeudi.

Voyez les explications de Stéphane Quintal dans la vidéo ci-dessus.

L’athlète de 28 ans a dû s’expliquer au département lors d’un appel téléphonique.

«Nous comprenons l’argument de Scheifele comme quoi il acquiert de la vitesse et maintient son rythme pour réaliser un jeu défensif et prévenir un but, de dire le département des joueurs, dans une vidéo explicative. Cependant, alors qu’Evans contourne le filet, Scheifele n’essaie pas de jouer la rondelle avec son bâton. À la place, il enlève une main de sur son bâton et tourne l’épaule pour appliquer une mise en échec.»

«Même si les joueurs n’ont pas l’obligation de jouer la rondelle, sur cette séquence, le fait de ne pas jouer la rondelle signifie qu’il concède le but. Ce n’est pas une simple collision entre deux joueurs qui tentent d’occuper le même endroit.»

«C’est évident pour le département que son intention est de livrer une violente mise en échec à l’adversaire, alors que l’issue du jeu et du match ont été décidés.»

C’est donc dire que Scheifele pourrait revenir lors du sixième match de la série, si elle devait se rendre à cette étape.

L'incident s'est produit dans la dernière minute de la rencontre initiale de la série entre les deux clubs, mercredi au Bell MTS Place, remportée au compte de 5 à 3 par les visiteurs.

Evans, qui fêtait son 25e anniversaire de naissance, a transporté la rondelle dans un filet désert avant d'être frappé de plein fouet par son agresseur en position vulnérable.

Après avoir percuté la glace tête première, le joueur du Tricolore est demeuré étendu sur la glace pendant plusieurs minutes angoissantes. Il a été transporté à l’extérieur de la patinoire sur une civière.