Roland-Garros: Roger Federer se hisse au 3e tour

Roger Federer, qui tente un retour au plus haut niveau à bientôt quarante ans, s'est hissé au troisième tour de Roland-Garros en maîtrisant le Croate Marin Cilic, ex-N.3 mondial aujourd'hui 47e, en quatre sets 6-2, 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 jeudi.

«Je trouve que j'ai vraiment fait un très bon match, je me suis un peu surpris, je ne pensais pas que je pouvais jouer à ce niveau pendant deux heures et demie contre Marin», s'est-il réjoui.

«J'ai eu des très bons moments, dans le tie-break notamment, et j'ai vraiment bien servi pour finir, ça me montre que j'ai quand même encore de la réserve, j'ai un peu d'énergie qui me reste, c'est super important pour la confiance», a-t-il ajouté.

Le Suisse aux vingt trophées en Grand Chelem joue à Paris son premier tournoi majeur depuis seize mois et l'Open d'Australie 2020, après une double opération du genou droit l'année dernière.

Federer affrontera l'Allemand Dominik Koepfer (59e) pour une place en huitièmes de finale.

Autres résultats (2e tour)

Novak Djokovic (SRB/N.1) bat Pablo Cuevas (URU) 6-3, 6-2, 6-4

Ricardas Berankis (LTU) bat James Duckworth (AUS) 7-5, 2-6, 7-6 (7/4), 6-0

Marco Cecchinato (ITA) bat Alex De Minaur (AUS/N.21) 6-4, 6-1, 3-6, 6-1

Lorenzo Musetti (ITA) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-3, 6-2

Matteo Berrettini (ITA/N.9) bat Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2

Soonwoo Kwon (KOR) bat Andreas Seppi (ITA) 6-4, 7-5, 7-5

Dominik Koepfer (GER) bat Taylor Fritz (USA/N.30) 6-3, 6-2, 3-6, 6-4

Cameron Norrie (GBR) bat Lloyd Harris (RSA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.18) bat Gianluca Mager (ITA) 6-1, 7-5, 3-6, 6-3

Mikael Ymer (SWE) bat Gaël Monfils (FRA/N.14) 6-0, 2-6, 6-4, 6-3

Diego Schwartzman (ARG/N.10) bat Aljaž Bedene (SLO) 6-4, 6-2, 6-4

Philipp Kohlschreiber (GER) bat Aslan Karatsev (RUS/N.24) 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 6-1