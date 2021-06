Morikawa devance la pluie

Collin Morikawa s’est temporairement installé au sommet du classement du tournoi Memorial, jeudi à Dublin, en Ohio, tandis que plusieurs golfeurs n’ont pas terminé leur première ronde en raison de la météo capricieuse.

L’Américain de 24 ans fait partie d’un groupe de joueurs qui a été en mesure de devancer la pluie. Il a complété le parcours du Muirfield Association inc. en 66 (-6) coups. Il devance d’une frappe son compatriote Adam Long.

• À lire aussi: Henderson voit grand

Un groupe de quatre joueurs, dont fait partie le Canadien Nick Taylor, partagent le troisième rang, deux coups derrière Morikawa. Le Manitobain a réussi un aigle et trois oiselets, en commettant un seul boguey, lors de ses 18 premiers trous.

Pour leur part, Corey Conners et Adam Hadwin ont chacun réussi à compléter leur ronde. Cependant, les deux ont connu quelques ennuis et ont joué deux coups de plus que la normale de 72.

Finalement, Mackenzie Hughes a eu une ronde catastrophique, lui qui a frappé l’objet blanc à 77 (+5) reprises. Il se trouve loin derrière, à égalité au 104e rang, à 11 coups de Morikawa.

En raison de la pluie, les athlètes qui n’ont pas pu finir leur ronde reprendront l’action tôt vendredi matin. Six golfeurs n’ont même pas été en mesure de compléter un seul trou en raison des délais causés par la météo.