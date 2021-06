Les Jays sortent un lapin de leur chapeau

Les Blue Jays de Toronto ont inscrit trois points en neuvième manche pour revenir de l’arrière et vaincre les Marlins de Miami au compte de 6 à 5, mercredi à Buffalo.

C’est un ballon-sacrifice de Joe Panik que Starling Marte n’a pas été en mesure de capter qui a été à l’origine du point de la victoire.

Un triple de Bo Bichette quelques instants plus tard avait créé l’égalité. C’est ainsi un retard de trois points, dont deux lors du tour au bâton ultime, que les Jays ont comblé pour l’emporter.

Pluie de circuits

C’est par ailleurs à un festival de coups de circuit qu’ont eu droit les partisans réunis au Sahlen Field. En effet, six longues balles ont été frappées dans cette rencontre.

Trois de ces coups de canon ont été alloués par Alek Manoah, le jeune artilleur des Jays. Corey Dickerson et Jesus Aguilar y sont allés d’efforts en solo, tandis que Jazz Chisholm fils a été précédé par Jose Devers à la plaque. Marte a quant à lui expulsé la balle en dehors des limites du terrain aux dépens de Trent Thornton, en septième.

Chez les Jays, Randal Grichuk a expédié deux fois la balle dans les gradins. Il a étiré les bras 11 fois cette saison.

Plus difficile pour Manoah

Quelques jours après un excellent premier départ en carrière, Manoah a connu beaucoup plus de difficulté sur la butte. L’athlète de 23 ans a concédé quatre points aux Marlins lors des trois premières manches avant de leur permettre de remplir les sentiers lors du tour au bâton suivant. Joel Payamps a toutefois limité les dégâts en effectuant les deux derniers retraits de l’engagement.

Ainsi, après avoir limité les Yankees de New York à deux petits coups sûrs en six manches jeudi, Manoah a cette fois concédé quatre points, autant de frappes en lieu sûr et trois buts sur balles, en plus d’atteindre un adversaire avec un mauvais lancer.

Anthony Castro (1-1) a signé sa première victoire en carrière. Yimi Garcia (3-4) a quant à lui subi la défaite.

La seule formation canadienne du baseball majeur amorcera maintenant sa deuxième série à Buffalo contre les Astros de Houston, vendredi.