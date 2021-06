Championnat du monde: le Canada espère un miracle

Le Canada a échappé une avance tard en troisième période pour s’incliner 3 à 2 en fusillade contre la Finlande à son dernier match du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey, mardi, à Riga, laissant ainsi son sort entre les mains de deux formations qui s’affronteront plus tard en journée.

Une victoire aurait donné à l’unifolié un billet pour les quarts de finale du tournoi, mais la troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant devra espérer que le duel entre la Lettonie et l’Allemagne se décide en temps supplémentaire. Dans un tel cas, l’équipe canadienne terminera quatrième du groupe B et se mesurera aux Russes. Elle sera éliminée si le club-hôte et la formation germanique règlent le dossier en 60 minutes.

Le Québécois Maxime Comtois avait donné l’avance au Canada lors d’un avantage numérique en deuxième période, sauf que les Scandinaves ont créé l’impasse avec quatre minutes à écouler au troisième tiers par l’entremise d’Arttu Ruotsalainen, auteur d’un doublé. Au cours de la séance d’échappées, trois joueurs finlandais ont touché la cible aux dépens de Darcy Kuemper, tandis que Brandon Pirri, qui avait aussi compté tôt dans la rencontre, a été le seul Canadien à marquer.

Le gardien Jussi Olkinuora a repoussé 32 rondelles, trois de plus de que Kuemper.