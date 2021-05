L’entraineur-chef des Canadiens Dominique Ducharme parlait aux médias avant la séance matinale de lundi, en vue du match numéro 7 contre les Maple Leafs en soirée.

«Nous sommes rendus au match uméro 7 et on sait qu'on peut gagner contre les Leafs, a-t-il commenté pendant que ses joueurs s'apprêtaient à fouler la glace. Il faut bien jouer en groupe de 5 et dans toutes les situations.»

«Nous voulons connaître un bon départ et plusieurs points nous ont permis de le faire (jusqu'ici)», a-t-il ajouté plus tard.

«On a besoin de tout le monde. On le voit souvent en séries. Tout le monde joue un rôle match après match.»