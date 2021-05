«Marquer ce but devant nos partisans, c’est tout simplement incroyable»

Jesperi Kotkaniemi a semé l'hystérie au Centre Bell en marquant le but vainqueur en prolongation, et qui, envoi le Bleu-Blanc-Rouge à un septième et ultime duel face aux Maple Leafs. Disons que les 2500 partisans en ont eu pour leur argent!

Le jeune Finlandais était tout sourire lors de son entretien avec Renaud Lavoie, quelques minutes seulement après avoir marqué son troisième filet de la série.

«Dès la période d’échauffement, de voir les gens dans les estrades, c'était spécial. Ils nous ont manqué durant la saison et ce soir, on a ressenti leur énergie sur la patinoire», a-t-il admis.

Questionné à savoir comment il se sentait à la suite de ce qui pourrait être le but le plus important de sa carrière, «KK» y est allé d'une réponse courte, mais son expression faciale vallait mille mots.

«Marquer devant nos partisans est incroyable!»