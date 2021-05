Blue Jays : un deuxième programme double en quatre jours

Les Blue Jays de Toronto ont été contraints de se reposer samedi, alors que leur affrontement contre les Indians de Cleveland a été reporté en raison de la météo capricieuse.

L’unique formation canadienne du baseball majeur devra plutôt disputer un programme double contre ses rivaux de l’Ohio dimanche. Cela signifie que les Jays joueront cinq matchs consécutifs de sept manches, puisqu’ils ont affronté deux fois les Yankees de New York jeudi et que le match de vendredi contre les Indians s’est conclu plus tôt en raison de la pluie.

La situation aurait pu chambouler les plans du gérant Charlie Montoyo concernant l’utilisation de ses lanceurs, qui sont déjà surtaxés présentement en raison de blessures. Pourtant, l’entraîneur semble confiant par rapport à tout cela, tout en souhaitant que les partants qu’il utilisera dimanche restent dans la partie le plus longtemps possible. C’est Ross Stripling et Steven Matz qui obtiendront les départs.

«Nous sommes reposés présentement, a dit Montoyo, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. Mais quand on parle de deux matchs de sept manches, tu espères toujours que tes partants disputent six manches. Cela te permet d’user de seulement deux autres artilleurs. Nous espérons que Matz et Strip jouent au moins six manches.»

Bientôt à la «maison»

Après les deux rencontres contre les Indians, les Blue Jays seront en congé lundi. Ils se déplaceront vers Buffalo où ils amorceront mardi une série de deux matchs contre les Marlins de Miami.

Il s’agira des premiers matchs que l’équipe de l’unifolié disputera au Sahlen Field, leur domicile pour la campagne 2021. Les Jays avaient joué leurs premiers matchs locaux dans leurs installations de la Floride. Rappelons que comme en 2020, ils ont de nouveau été contraints de s’exiler aux États-Unis en raison des restrictions frontalières reliées à la pandémie de COVID-19.

Le lanceur Robbie Ray devrait être le partant pour l’affrontement de mardi, tandis que le jeune Alek Manoah obtiendrait son deuxième départ en carrière mercredi.

Le premier choix (11e au total) des Jays au repêchage de 2019 a connu une excellente première sortie, jeudi dernier, contre les Yankees. En six manches de boulot, il a blanchi ses rivaux, donné seulement deux coups sûrs et amassé sept retraits sur des prises.