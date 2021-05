Les Hurricanes éliminent les Predators

Les Hurricanes ont réalisé une superbe remontée, jeudi à Nashville, pour finalement l'emporter au compte de 4-3 en prolongation et ainsi éliminer les Predators en six rencontres.

La formation du Tennessee a chèrement vendu sa peau à la troupe de Rod Brind’Amour, mais en vain. À la mi-rencontre, les Predators étaient aux commandes du match menant 3-1. Le vent a toutefois drastiquement tourné et ils ont assisté à trois buts sans risposte des Rouges.

Pour une quatrième fois en autant de parties, les deux équipes ont eu besoin des périodes de prolongation afin d'y trancher le débat et cette fois, c'est Sebastian Aho qui a eu le dernier mot en complétant une soirée de deux filets.

Après avoir pris les devants 2-0 dans la série, les «Canes» ont vu les «Preds» rebondir et aller chercher les deux matchs suivants à leur domicile. Les cinq premiers duels auront donc appartenu à l'équipe hôte et un total de six prolongations aura été nécessaire dans ce qui aura été l'une des séries les plus chaudement disputées.

Au deuxième tour, les Hurricanes auront la lourde tâche d'affronter les champions en titre de la coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay.