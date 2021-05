Plaisir doublé pour les Mets

Les Mets ont remporté les deux matchs d’un programme double disputé contre les Rockies du Colorado, jeudi, à New York.

Pendant que les Blue Jays de Toronto avaient rendez-vous deux fois avec les Yankees dans le Bronx, ce fut la fête dans Queens, plus tôt dans la journée, au Citi Field.

C’est d’ailleurs un ancien des Jays qui a entamé le bal alors que le partant des Mets Marcus Stroman (4-4) a blanchi les Rockies pendant six manches pour aider les siens à l’emporter par le pointage de 1 à 0. Stroman a cédé seulement trois coups sûrs et deux buts sur balles tandis que le releveur Edwin Diaz est venu fermer les livres lors de la septième et dernière manche pour obtenir son neuvième sauvetage de la saison.

Jose Peraza a quant à lui produit le seul point des Mets dans cette première rencontre de la journée, frappant un circuit en solo en troisième manche.

Malgré la défaite, le lanceur des Rockies German Marquez (3-5) a été le seul artilleur employé par les Rockies, soit pendant six manches.

Grosse journée pour Peraza

Dans le second match, les releveurs des Mets ont notamment uni leurs efforts à compter de la quatrième manche pour permettre à New York de s’imposer à nouveau, cette fois, par le pointage de 4 à 2. Drew Smith, Aaron Loup (2-0), Jeurys Familia, Robert Gsellman et Jacob Barnes ont ainsi été utilisés au monticule. Le partant Joey Lucchesi avait précédemment permis le premier point de la journée des Rockies, en début de quatrième.

Peraza s’est à nouveau signalé avec un simple opportun, en fin de quatrième manche, pour produire un premier point dans ce match. Billy McKinney a alors croisé le marbre. Peraza a produit un deuxième point, en sixième, soutirant un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

En vertu de leurs deux victoires, les Mets ont maintenant une fiche de 24-20 et viennent en tête de la section Est de la Nationale.